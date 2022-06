Cina: maggiori sforzi protezione elefanti asiatici (3)

(XINHUA) - KUNMING, 07 GIU - Sebbene la popolazione di elefanti asiatici sia in declino in tutto il mondo, grazie agli sforzi di protezione degli ultimi 30 anni, la loro popolazione in Cina, soprattutto nello Yunnan, è passata da 180 a circa 300 esemplari, e continua a crescere.

Rafforzando la protezione e il ripristino dell'habitat, i protettori degli elefanti asiatici continuano a migliorare la qualità del loro habitat e a potenziare la realizzazione di sistemi di monitoraggio e di allarme precoce, di sicurezza e di risposta alle emergenze, in modo da ridurre al minimo i conflitti uomo-elefante.

Nel frattempo, le autorità stanno accelerando il processo di creazione di un parco nazionale della foresta pluviale, per coordinare meglio la protezione ecologica transregionale, studiare e proteggere le specie e i loro habitat.

"Partendo dalla protezione della popolazione di elefanti asiatici e del loro habitat, dovremmo preservare il prezioso ecosistema della foresta pluviale tropicale. La creazione di un meccanismo a lungo termine di protezione delle risorse naturali e dell'ambiente è molto importante", ha dichiarato Chen, aggiungendo che l'obiettivo finale è quello di raggiungere una coesistenza armoniosa tra uomini ed elefanti. (XINHUA)