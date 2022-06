Cina: maggiori sforzi protezione elefanti asiatici (2)

(XINHUA) - KUNMING, 07 GIU - L'ufficio di gestione della riserva ha dichiarato che i dati di monitoraggio mostrano come i piccoli elefanti nati durante il tragitto verso nord stiano crescendo e trovando l'indipendenza. A gennaio è nato un altro cucciolo nella riserva. Da allora, il branco si è spostato in profondità nelle foreste di Mengyang e si vede raramente.

Chen Fei, direttore del centro di ricerca sugli elefanti asiatici della National Forestry and Grassland Administration, ha dichiarato che gli sforzi compiuti dal governo cinese e dai residenti locali sono stati un esempio vivido della determinazione della Cina a promuovere l'armonia tra uomo e natura, fornendo un esempio importante per la conservazione della fauna selvatica a livello globale.

"Aiutare il branco a tornare a casa non segna la fine dei nostri sforzi. C'è ancora molta strada da fare per proteggere gli elefanti asiatici e i loro habitat", ha dichiarato Chen, aggiungendo che questi esemplari sono stati inclusi nell'elenco delle 48 specie gravemente a rischio sottoposte a protezione d'emergenza durante il 14° Piano quinquennale cinese (2021-2025).

In futuro, con il continuo miglioramento dell'ambiente, la popolazione di elefanti asiatici continuerà inevitabilmente a crescere. Secondo Chen, trovare una soluzione al conflitto uomo-elefante non è mai stato facile. (SEGUE)