Cina istituirà parco nazionale del lago Qinghai

(XINHUA) - XINING, 07 GIU - La Cina ha approvato un piano per l'istituzione di un parco nazionale presso il lago Qinghai, nella provincia nordoccidentale omonima. Lo hanno reso noto oggi le autorità locali.

Gao Jingyu, vicedirettore dell'amministrazione per la protezione e l'utilizzo dell'area panoramica del lago Qinghai, ha dichiarato che l'organizzazione si impegnerà a completare l'istituzione del Parco nazionale del lago Qinghai nel 2024.

Il sopracitato lago, situato nella parte nord-orientale dell'altopiano del Qinghai-Tibet, è il più grande lago interno di acqua salata della Cina, con una superficie di 4.625,6 km quadrati nel 2021. Si tratta di un'importante barriera ecologica nel nord del Paese asiatico e di un sito di sosta fondamentale per gli uccelli migratori.

Negli ultimi anni, l'ambiente ecologico dell'area è migliorato e la biodiversità è stata rapidamente ripristinata, secondo Gao.

Il lago ospita più di 571.000 uccelli acquatici di quasi 100 specie e questo lo rende un importante luogo di riproduzione per gli uccelli migratori della nazione asiatica, come dimostrano le statistiche pubblicate dall'amministrazione. (XINHUA)