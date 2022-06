Cina: avviati lavori importante sistema irrigazione

(XINHUA) - PECHINO, 07 GIU - Nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nel sud della Cina, è iniziata oggi la costruzione di un sistema di irrigazione che fornirà acqua a oltre 66.000 ettari di terreni agricoli.

Situato nella città di Guiping, il sistema di irrigazione del progetto di conservazione dell'acqua Dateng Gorge è uno dei principali impianti di questo tipo che il Paese asiatico ha in programma di costruire quest'anno.

Con un investimento totale di 8 miliardi di yuan (circa 1,2 miliardi di dollari), il sistema sarà completato in circa 60 mesi.

L'area irrigata servita dal sistema è tra i principali produttori di cereali e zucchero del Guangxi.

La Cina sta accelerando la costruzione di progetti di conservazione dell'acqua nell'ambito degli sforzi per espandere la domanda interna, stabilizzare l'economia e promuovere uno sviluppo di alta qualità.

Gli investimenti cinesi in strutture per la conservazione idrica sono aumentati del 45,5% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 195,8 miliardi di yuan nei primi quattro mesi del 2022, secondo quanto dichiarato dal ministero delle Risorse Idriche.

La nazione asiatica prevede di lanciare più di 30 progetti di costruzione di impianti di conservazione dell'acqua nel 2022, per un valore di circa 800 miliardi di yuan. (XINHUA)