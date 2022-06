Cina: al via esame nazionale ammissione università

(XINHUA) - PECHINO, 07 GIU - La Cina ha adottato misure ad hoc per garantire che i candidati sostengano l'esame nazionale di ammissione all'università del 2022 nei tempi previsti, nonostante l'impatto dell'ultima recrudescenza del Covid-19.

L'esame, noto anche come 'gaokao', ha registrato quest'anno un record di 11,93 milioni di candidati iscritti. Ad eccezione di un posticipo a Shanghai a causa dell'epidemia, l'esame è iniziato oggi in tutto il Paese.

Oltre a 330.000 aule d'esame e a 1,02 milioni di supervisori e membri del personale addetto, sono state predisposte altre aule, siti e personale di riserva, secondo quanto comunicato dal Ministero dell'Istruzione.

Nelle aree provinciali di Pechino, del Liaoning e del Sichuan, sono stati forniti servizi d'esame a 12 candidati risultati positivi al Covid-19, ricoverati negli ospedali temporanei.

Le autorità hanno anche assegnato sale d'esame speciali per 120 studenti in strutture di isolamento designate e per più di 700 studenti in aree sottoposte a gestione a circuito chiuso.

