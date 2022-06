Aumentano dell'8,8% viaggi treni merci Cina-Europa

(XINHUA) - SHANGHAI, 07 GIU - Nei primi cinque mesi di quest'anno, la regione del delta del fiume Yangtze, centro del commercio estero cinese, ha gestito 1.135 viaggi di treni merci Cina-Europa, con un aumento dell'8,8% rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo ha dichiarato il China Railway Shanghai Bureau Group Co. Ltd.

I treni hanno trasportato 110.600 unità equivalenti a 20 piedi (Teu), con un aumento del 6,5% su base annua.

Il numero di viaggi di treni merci Cina-Europa in partenza dalla regione è stato di 235 a maggio, con un aumento del 12,4% su base mensile e del 14,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sono stati consegnati 23.000 Teu, con un aumento del 15,8% rispetto ad aprile e del 12,9% su base annua.

"I nostri prodotti vengono venduti principalmente nei Paesi europei. I treni garantiscono i tempi di trasporto e ci aiutano a risparmiare sui costi della logistica", ha dichiarato Zhu Weidong, direttore della China Marine Shipping Agency Ningbo Co.

Ltd.

Nei primi cinque mesi di quest'anno Yiwu, hub cinese per le merci di piccola taglia situato in Cina orientale, ha consegnato 23.700 Teu di beni attraverso 486 treni merci Cina-Europa.

I treni in partenza da Yiwu verso alcuni Paesi europei trasportano principalmente merci di piccole dimensioni. I treni in entrata portano nella località cinese latte, vino rosso, materie prime, macchinari e attrezzature, articoli per il commercio elettronico transfrontaliero, mobili in legno e altri prodotti.