Asset in Rmb sempre più attraenti per investitori

(XINHUA) - PECHINO, 07 GIU - Gli asset denominati in renminbi (Rmb) rimangono un forte richiamo per gli investitori internazionali, grazie alle solide prospettive a lungo termine e ai continui sforzi della Cina per aprire il proprio mercato finanziario.

Oltre il 60% delle istituzioni finanziarie estere intervistate aumenterà le proprie disponibilità di asset denominati in renminbi, si legge in un recente libro bianco della Bank of China, citando un'indagine condotta lo scorso anno su oltre 3.400 imprese e istituzioni a livello globale.

Questa percentuale è aumentata di 9 punti rispetto al sondaggio del 2020.

Facendo eco al libro bianco, i dati ufficiali hanno rivelato che negli ultimi anni gli investitori globali hanno mostrato un interesse crescente nelle attività denominate in Rmb, allo scopo di diversificare i propri portafogli di investimento.

Dal 2018 al 2021, l'aumento netto totale delle partecipazioni in azioni e obbligazioni nazionali cinesi da parte degli investitori globali ha superato i 700 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuo del 34%, secondo i dati della State Administration of Foreign Exchange.

"Si prevede che nel 2022 l'allocazione degli investitori globali nel mercato cinese delle azioni di classe A continuerà il trend positivo degli ultimi anni", ha dichiarato Fang Xinghai, vicepresidente della China Securities Regulatory Commission, sottolineando la tenuta degli investimenti esteri nel mercato dei capitali del Paese asiatico.

L'accessibilità del mercato azionario cinese è migliorata notevolmente di recente, in quanto la nazione asiatica ha intensificato gli sforzi per potenziare i programmi 'Stock Connect' Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-Hong Kong, oltre a promuovere il costante aumento della percentuale di titoli di classe A negli indici azionari globali, tra le altre misure.

Fino a oggi, l'afflusso netto di investimenti stranieri nel mercato delle azioni di classe A attraverso i due sistemi di Stock Connect ha superato i 1.600 miliardi di yuan (circa 240 miliardi di dollari). (SEGUE)