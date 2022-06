Asset in Rmb sempre più attraenti per investitori (2)

(XINHUA) - PECHINO, 07 GIU - La Cina ha compiuto notevoli progressi anche nell'apertura del mercato obbligazionario nazionale, il secondo più grande al mondo, che ha visto 1.035 investitori istituzionali esteri detenere un totale di 3.900 miliardi di yuan in obbligazioni alla fine di aprile, con un aumento del 225% rispetto alla fine del 2017, secondo i dati della banca centrale.

Il mese scorso, le autorità cinesi hanno annunciato misure per sostenere gli investitori istituzionali qualificati d'oltremare che investono direttamente o attraverso la connettività nel mercato obbligazionario di borsa e scelgono autonomamente le sedi di negoziazione, segnando l'ultima mossa per aprire questo mercato.

"L'estensione dell'accesso al mercato obbligazionario di borsa da parte degli investitori istituzionali qualificati esteri contribuirà a spingere questi ultimi ad aumentare le partecipazioni nei prodotti obbligazionari cinesi", ha dichiarato Qiu Yilin, ricercatore dell'Istituto di ricerca della Bank of China.

Esiste ancora un notevole margine per gli investitori stranieri che desiderano aumentare ulteriormente le proprie attività in Rmb, ha dichiarato Wang Chunying, vicecapo dell'organo regolatore forex cinese.

Il renminbi rappresenta solo il 2,79% delle riserve mondiali di forex e le partecipazioni degli investitori stranieri nei mercati azionari e obbligazionari cinesi si attestano su un livello relativamente basso, tra il 3% e il 5%.

La comunità globale ha continuato a mostrare riconoscimento e fiducia nel mercato finanziario cinese, dato che il Fondo Monetario Internazionale ha aumentato il peso del renminbi nel paniere degli Special Drawing Rights dal 10,92% al 12,28% a maggio.

L'aumento della ponderazione dell'Rmb indica che questa valuta sta svolgendo un ruolo sempre più importante nei pagamenti e nelle transazioni, nelle riserve, negli investimenti e nei finanziamenti a livello internazionale, ha dichiarato Zhou Maohua, analista della China Everbright Bank, osservando che l'internazionalizzazione dell'Rmb sta accelerando. (XINHUA)