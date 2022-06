Covid: Pechino torna alla normalità dopo l'epidemia

(XINHUA) - PECHINO, 06 GIU - Questa mattina, i clienti muniti di mascherina sono stati sottoposti a un controllo della temperatura corporea e alla verifica del referto dei tamponi molecolari prima di poter accedere ad un ristorante di cucina tipica del Sichuan nella zona est di Pechino. Questi, si sono poi accomodati presso tavolini separati per gustare il proprio pasto.

Quella in questione, rappresenta la prima volta in 30 giorni in cui i clienti possono tornare a gustare un ottimo pasto al ristorante, dopo che nella capitale erano stati sospesi i servizi di ristorazione al chiuso al fine di contenere l'ultima ondata di Covid-19.

Da oggi invece, i ristoranti di Pechino possono accogliere nuovamente i loro clienti a patto che questi ultimi siano risultati negativi al nuovo coronavirus nei tre giorni precedenti, come precisato dal governo cittadino.

Da quando è stata diffusa la notizia, i telefoni hanno squillato incessantemente nella sede di Tuanjiehu del ristorante Meizhou Dongpo, nel distretto Chaoyang di Pechino. "Molti clienti hanno chiamato per prenotare i tavoli", ha affermato Wu Xiuli, responsabile del locale. (SEGUE)