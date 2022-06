Covid: Pechino torna alla normalità dopo l'epidemia (4)

(XINHUA) - PECHINO, 06 GIU - "I locker per le consegne sono stati rimessi in funzione nel mio complesso residenziale.

Stamattina ho anche ricevuto un pacco a casa mia. Tutto sembra essere tornato alla normalità", afferma Tian che risiede presso una comunità di Chaoyang. In precedenza infatti, ai corrieri era consentito lasciare i pacchi solo all'ingresso dei complessi comunitari.

Dal 22 aprile, quando a Pechino sono stati segnalati casi di Omicron a trasmissione locale, un ceppo altamente infettivo, la città ha aderito alla politica dinamica 'zero casi' e ha adattato le proprie misure antivirus in risposta alle mutate circostanze.

Xu Hejian, portavoce del governo municipale, ha affermato che sono stati fatti progressi nell'attuale fase di controllo dell'epidemia e che la situazione sta migliorando, per poi aggiungere che, tuttavia, non bisogna rallentare con le operazioni di controllo e prevenzione del virus.

Al pomeriggio di oggi (ora locale), Pechino ha segnalato più di 1.800 infezioni da Covid-19 a trasmissione locale, nell'ambito dell'ultima ondata virale. Nella città un'area resta classificata quale ad alto rischio e altre sei a medio rischio.

