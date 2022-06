Covid: Pechino torna alla normalità dopo l'epidemia (3)

(XINHUA) - PECHINO, 06 GIU - Oltre agli studenti dell'ultimo anno di superiori che sono già tornati nei campus dal 2 giugno, quelli di tutti gli altri gradi delle scuole elementari, medie e superiori potranno frequentare le lezioni in presenza dal 13 giugno, mentre gli alunni della scuola dell'infanzia potranno rientrare dal 20 giugno.

Luoghi pubblici come biblioteche, musei, cinema e palestre possono riprendere a funzionare, a condizione che non superino il 75% della capacità massima. Coloro che accedono in tali luoghi, utilizzano i mezzi di trasporto pubblico o partecipano a raduni devono presentare un referto negativo al tampone molecolare eseguito nelle 72 ore precedenti.

Le nuove regole entreranno in vigore in tutti i distretti della capitale cinese, ad eccezione del distretto di Fengtai e di alcune aree del distretto di Changping.

Intorno alle 10 di questa mattina, oltre 40 membri dello staff di un ristorante in cui viene servita anatra arrosto presso il centro commerciale Huaxi Live erano sul posto per disinfettare le aree deputate alla ristorazione: "Il nostro locale è rimasto chiuso per mezzo mese a causa dell'epidemia.

Non ci siamo visti durante questo periodo e abbiamo bisogno di lavorare insieme", ha raccontato Ji Weidong, direttore del ristorante. (SEGUE)