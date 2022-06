Covid: Pechino torna alla normalità dopo l'epidemia (2)

(XINHUA) - PECHINO, 06 GIU - Anche se la capienza del ristorante è limitata e può raggiungere al massimo la metà di quella prevista, Wu è fiducioso che gli affari torneranno presto alla normalità.

Nelle 15 ore conclusesi alle 15.00 di oggi (ora locale), a Pechino non sono state segnalate nuove infezioni da Covid-19 a trasmissione locale e da sabato a oggi pomeriggio non sono state registrate infezioni a livello di comunità, come ha spiegato in una conferenza stampa odierna Pang Xinghuo, vicedirettore del centro municipale di prevenzione e controllo delle malattie.

Con l'epidemia che continua a ridursi, la città allenterà ulteriormente le restrizioni di risposta alla diffusione del virus e tornerà gradualmente alla normalità.

A partire da oggi, anche i corrieri potranno entrare nelle comunità residenziali e coloro che erano in smart working potranno tornare in ufficio. Ieri le autorità locali hanno fatto sapere inoltre che i trasporti pubblici, tra cui autobus, metropolitane e taxi, riprenderanno il regolare funzionamento.

