Cina: un tempio millenario apre gli 'ombrelli'

(XINHUA) - LANZHOU, 06 GIU - In vista dell'imminente stagione delle piogge, sono stati allestiti capannoni impermeabili e sistemi di monitoraggio potenziati per proteggere il North Grotto Temple, risalente a oltre 1.500 anni fa, situato sulle colline di loess nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu.

Disposte sull'arenaria gialla alla periferia di Qingyang, una città lungo l'antica Via della Seta, le grotte del tempio furono inizialmente realizzate alla fine della dinastia Wei del nord (368-534). Il tempio, impreziosito dall'arte tipica del buddismo cinese, comprende 308 grotte e più di 2.000 statue.

L'arenaria assorbe una grande quantità d'acqua, che può causare umidità e indurre reazioni chimiche, danneggiando la resistenza delle grotte, come ha spiegato Li Liang, vicedirettore dell'Istituto per la conservazione del patrimonio culturale presso la Dunhuang Academy.

Secondo l'istituto, lo scorso settembre l'area che circonda il tempio è stata sferzata dalle piogge per 28 giorni consecutivi mentre nel 2021 le precipitazioni hanno superato i 900 mm, ponendo una serie di problematiche alla protezione del sito. (SEGUE)