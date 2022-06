Cina: un tempio millenario apre gli 'ombrelli' (2)

(XINHUA) - LANZHOU, 06 GIU - Nel 2021 è stato lanciato un progetto pilota per la creazione di capannoni temporanei impermeabili nella parte meridionale del tempio. Li ha affermato: "I capannoni impermeabili possono drenare l'acqua dalle pareti rocciose, impedendo a quella piovana di penetrare nelle fessure dell'arenaria".

Quest'ultimo ha aggiunto che la validità del progetto è stata dimostrata dai risultati del monitoraggio dell'umidità e della penetrazione nell'ultimo anno e che quest'anno verranno costruiti ulteriori capannoni volti a proteggere l'intera area del tempio. Ad oggi, sono stati istituiti presso il tempio 155 punti di monitoraggio, che raccolgono informazioni sulla meteorologia, sulla presenza microbica e sul microambiente.

Anche gli studenti universitari sono invitati a condurre indagini sul campo presso il tempio. Durante una di queste visite, Liu Dan, dottoranda della Lanzhou University, specializzata in 'Dunhuangologia' (la scienza che studia le grotte di Mogao nella città di Dunhuang), ha registrato, insieme ai suoi compagni, le condizioni delle statue, delle pietre scolpite e degli affreschi nella grotta n. 165.

Quest'ultima ha affermato che la conservazione delle grotte in Cina sta diventando gradualmente più completa e professionale: "Spero di poter utilizzare appieno la mia esperienza per proteggere il fascino delle antiche grotte con l'aiuto di tecnologie avanzate". (XINHUA)