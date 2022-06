Cina: scoperte tombe della tarda dinastia Shang

(XINHUA) - CHANGSHA, 06 GIU - Gli archeologi hanno scoperto 25 tombe risalenti alla tarda dinastia Shang (1600-1046 a.C.) nella provincia dell'Hunan, nella Cina centrale.

Secondo l'Istituto provinciale per i reperti culturali e l'archeologia dell'Hunan, il complesso tombale di Heiyuling, nella municipalità di Quzici della città di Miluo, si estende per decine di migliaia di metri quadrati.

Il personale sta effettuando interventi di pulitura e riparazione su oltre 50 oggetti rinvenuti, tra cui vasi e 'fu', una sorta di calderone dell'antica Cina, secondo le dichiarazioni di Sheng Wei, membro del personale dell'istituto.

Inoltre, a nord del complesso tombale, l'équipe archeologica ha portato alla luce due siti della dinastia Shang, con pozzi, case, forni e altri reperti dell'epoca, insieme a ceramiche e utensili in pietra.

Secondo Sheng, il complesso tombale è il primo sito di sepoltura di massa della tarda dinastia Shang nell'Hunan e rappresenta una svolta nella comprensione delle caratteristiche di sepoltura dell'antico popolo nella parte orientale del lago Dongting, il secondo lago d'acqua dolce più grande della Cina.

