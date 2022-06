Cina: ritrovati antichi petroglifi di animali

(XINHUA) - YINCHUAN, 06 GIU - Un nuovo complesso di petroglifi è stato scoperto sul monte Helan, nella città di Shizuishan, nella regione autonoma di Ningxia Hui, nel nord-ovest della Cina, dopo l'ultimo ritrovamento di oltre due mesi fa, secondo quanto dichiarato dal dipartimento locale per i reperti culturali.

In base alle indagini preliminari, i petroglifi, scolpiti sulla superficie di un'arenaria irregolare di colore grigio, vantano una lunghezza di circa 80 metri. Sulla parete sono presenti più di 30 immagini singole che li rendono una vera galleria naturale.

Le pitture, ben conservate e vivaci, raffigurano soprattutto scene equestri, la più grande delle quali misura 1,68 metri quadrati, oltre a cervi e alcuni simboli realizzati con scalpellature e graffi.

Il monte Helan è considerato un simbolo delle pitture rupestri e dei petroglifi della Cina settentrionale. Finora vi sono state trovate oltre 10.000 pitture e incisioni rupestri risalenti a periodi tra i 10.000 e i 3.000 anni fa.

Secondo le autorità locali, l'ultima scoperta fornisce una solida testimonianza per lo studio della vita sociale e dei modelli economici dei primi uomini. (XINHUA)