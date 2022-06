Cina: Pechino, parchi registrano calo visitatori

(XINHUA) - PECHINO, 06 GIU - I parchi di Pechino hanno ricevuto circa 2 milioni di visite durante i tre giorni di vacanza in occasione della Festa delle Barche Drago, conclusasi ieri, con un calo del 35% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, secondo il Centro di amministrazione comunale dei Parchi di Pechino.

Stando al Centro, i 10 parchi municipali della città e il giardino botanico nazionale hanno ricevuto circa 558.700 visite durante le vacanze.

Nei tre giorni, i parchi della capitale hanno adottato una serie di severe misure di controllo per le epidemie, come ad esempio la limitazione del tetto massimo di visitatori al di sotto del 50% della capacità massima, secondo quanto dichiarato dall'Ufficio foreste e parchi della municipalità di Pechino.

Alcuni parchi hanno inoltre lanciato varie attività di esperienza online, che hanno attirato 6,5 milioni di visite.

(XINHUA)