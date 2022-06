Cina: in ripresa l'indice delle materie prime

(XINHUA) - PECHINO, 06 GIU - Grazie a un'azione rapida e decisa per contenere i focolai epidemici, il motore economico cinese ha ripreso a girare.

L'ultimo indice delle materie prime ha rivelato miglioramenti sia nella produzione industriale che nella domanda di mercato, indicando che le attività economiche del Paese, che si stanno gradualmente riprendendo dall'impatto del Covid-19, grazie a un sostegno politico tempestivo e mirato sono pronte per una stabile ripresa.

L'indice China Bulk Merchandise, un indicatore della crescita del mercato nazionale delle materie prime sfuse, ha guadagnato 1,6 punti percentuali a maggio rispetto al mese precedente, attestandosi al 101,3%, secondo quanto dichiarato dalla China Federation of Logistics and Purchasing (Cflp).

In particolare, sia il sottoindice dell'offerta che quello delle vendite hanno toccato il fondo e hanno registrato una ripresa incoraggiante, dato che quest'ultima ha raggiunto il valore più alto da un anno a questa parte.

Con la netta diminuzione degli effetti dell'epidemia e l'entrata in vigore di misure a favore della crescita, la domanda di mercato si sta riprendendo e le operazioni commerciali stanno mostrando segnali positivi, ha dichiarato la Cflp. Sono aumentate le vendite di tutte le principali merci, tra cui acciaio, carbone, metalli non ferrosi, prodotti chimici e automobili.

L'espansione del mercato delle materie prime è la prova di un'economia che sta uscendo dall'ombra del Covid-19, dove le attività industriali e la vita normale sono tornate in pista.

Il settore della logistica, uno dei più colpiti dall'epidemia di Omicron, ha registrato una ripresa il mese scorso, e le aziende sono ottimiste sulle prospettive. Il settore manifatturiero è andato meglio a maggio, con un indice dei responsabili degli acquisti pari a 49,6, in aumento rispetto al 47,4 di aprile.

Nell'attuale periodo di abbondanza per lo shopping online, che ha preso il via il 1° giugno e durerà per settimane, molti rivenditori hanno dichiarato che il volume delle vendite era decollato già nelle prime ore.

Il periodo peggiore della recente epidemia potrebbe essere terminato, ha dichiarato Robin Xing, capo economista di Morgan Stanley per la Cina, aggiungendo che la successiva traiettoria di ripresa avrà più probabilmente una forma a 'U'.

La Cina ha presentato un pacchetto di misure per stabilizzare ulteriormente l'economia e coordinare meglio il controllo dell'epidemia.

Le politiche, annunciate nel corso di una riunione dell'esecutivo del Consiglio di Stato, comprendono 33 misure dettagliate volte a incrementare il sostegno fiscale e finanziario, a sostenere gli investimenti e i consumi, a garantire la sicurezza alimentare ed energetica, a rendere più fluide le catene industriali e di approvvigionamento, e a garantire i mezzi di sussistenza della popolazione.

Il premier Li Keqiang ha sottolineato la necessità di attuare seriamente queste politiche e ha sollecitato azioni rapide per rimettere in moto l'economia.

Secondo gli analisti, sono stati inviati chiari segnali che indicano che il Paese ha adottato misure concrete per stabilizzare la crescita, soprattutto a livello primario.

La China International Capital Corporation, una banca d'investimento in joint-venture, ritiene che alcune di queste politiche a favore della crescita siano più incisive di quelle del 2020 e che, dato l'effettivo controllo del Covid-19, contribuiranno a sostenere la ripresa nella seconda metà dell'anno. (XINHUA)