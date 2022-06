Cina: in aumento investimenti sci-tech delle aziende

(XINHUA) - PECHINO, 06 GIU - Gli investimenti delle imprese cinesi in ambito scientifico-tecnologico hanno osservato un continuo aumento nell'ultimo decennio. Lo ha dichiarato oggi in conferenza stampa Wang Zhigang, ministro per la Scienza e la Tecnologia.

Secondo quest'ultimo infatti, gli investimenti in scienza e tecnologia da parte delle imprese rappresentano oltre il 76% degli investimenti totali in ricerca e sviluppo del Paese.

Il numero di aziende high-tech cinesi è passato dalle 49.000 di oltre di dieci anni fa alle 330.000 del 2021, i cui investimenti in ricerca e sviluppo hanno rappresentato il 70% del totale degli investimenti delle aziende nazionali, ha spiegato il Ministro.

Nel 2012, le aziende high-tech del Paese avevano versato tasse per 800 miliardi di yuan (circa 120 miliardi di dollari), cifra che nel 2021 ha raggiunto invece i 2.300 miliardi di yuan.

Wang ha aggiunto che il numero di aziende high-tech ha superato il 90% di tutte quelle quotate nel listino per l'innovazione sci-tech della Borsa di Shanghai e presso la Borsa di Pechino. (XINHUA)