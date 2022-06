Cina: cresce turismo per la Festa delle Barche Drago

(XINHUA) - PECHINO, 06 GIU - Secondo le previsioni del ministero della Cultura e del Turismo cinese, i tre giorni di vacanza per la Festa delle Barche Drago, terminati ieri, hanno registrato un totale di 79,61 milioni di viaggi turistici nazionali.

Secondo il Ministero, le entrate derivanti dal turismo interno durante la festa sono state di 25,82 miliardi di yuan (circa 3,85 miliardi di dollari). Il mercato culturale e turistico cinese durante le festività ha mantenuto un funzionamento regolare, stabile e controllato in generale.

La Festa delle Barche Drago, nota anche come Duanwu Festival, è una festività tradizionale in Cina. Si celebra il quinto giorno del quinto mese del calendario lunare cinese e quest'anno è caduta di venerdì. (XINHUA)