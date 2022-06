Cina: a Shenzhen 20 parchi industriali

(XINHUA) - SHENZHEN, 06 GIU - La metropoli di Shenzhen in Cina meridionale intende costruire 20 parchi industriali di produzione avanzata per i settori strategici emergenti e le industrie del futuro.

I 20 centri copriranno un'area totale di 300 chilometri quadrati nei distretti di Bao'an, Guangming, Longhua, Longgang, Pingshan e Shenshan, come ha annunciato oggi il governo municipale.

L'iniziativa punta a sviluppare e potenziare 20 settori strategici emergenti e a coltivare otto industrie del futuro.

I cosiddetti settori strategici emergenti comprendono le telecomunicazioni, i semiconduttori, i terminali e i sensori intelligenti. Inoltre sono inclusi software, robot intelligenti, strumenti e attrezzature di precisione, nuove energie, veicoli connessi intelligenti, nuovi materiali e biomedicina.

Le industrie del futuro comprendono la biologia sintetica, le blockchain, le attività basate su cellule e geni, la tecnologia spaziale, la scienza del cervello e dell'intelligenza 'brain-like', oltre all'informatica quantistica. (XINHUA)