'Bri ha trasformato movimento beni e persone'

(XINHUA) - LONDRA, 06 GIU - Dopo aver proposto l'Iniziativa Belt and Road (Belt and Road Initiative - Bri), la Cina sta pensando a come facilitare lo sviluppo globale per tutta l'umanità. In questi anni, la Bri ha avvicinato le persone e ha incrementato il commercio internazionale, ha dichiarato un imprenditore britannico.

Osservando che i collegamenti tra l'Asia, l'Europa e l'Africa sono sempre avvenuti via mare, Stephen Perry, presidente del Britain's 48 Group Club, ha dichiarato in una recente intervista a Xinhua che la Bri "ha trasformato il movimento di beni e persone sulla terraferma e questo ha introdotto una serie di nuovi modi per portare le merci dall'Asia all'Europa e dall'Europa all'Asia".

Al contempo, ha affermato, ha cambiato anche i prezzi e i tempi. "Il prezzo è migliore e le tempistiche molto più veloci.

E quando si passerà all'alta velocità, saranno ancora più veloci. Quindi la trasformazione e il commercio sono importanti", ha dichiarato a Xinhua.

Inoltre, grazie alla Bri, molti Paesi come Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka "sono stati aiutati a costruire nuovi tipi di infrastrutture, nuovi tipi di risorse, impianti intensivi e attrezzature, tra cui ferrovie e autostrade. Lo stesso vale per il Sud-Est asiatico, che ha creato nuovi collegamenti di trasporto", ha osservato Perry. (SEGUE)