'Bri ha trasformato movimento beni e persone' (3)

Poiché lo sviluppo ecologico è stato un punto focale dei progetti Bri, Perry ha affermato che c'è spazio per una più stretta cooperazione tra Gran Bretagna e Cina.

Ha continuato affermando che la transizione verso le energie rinnovabili, come l'energia solare ed eolica, richiederà del tempo, ma che almeno ora è l'obiettivo di tutti. "Penso che la finanza verde sia un ottimo supporto per questa operazione.

Viene presa molto sul serio dai britannici, oltre che dai cinesi, naturalmente", ha aggiunto.

Parlando della futura cooperazione tra Cina e Paesi occidentali, Perry ha aggiunto che l'Occidente può contribuire molto all'iniziativa proposta dal Paese asiatico.

"Abbiamo ottime università e istituti di studio e saremo in grado di svolgere un ruolo molto importante nel finanziamento di questo mondo in evoluzione", ha affermato. "Ma ci vorrà del tempo prima che tutti si rendano conto dell'opportunità".

