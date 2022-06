'Bri ha trasformato movimento beni e persone' (2)

(XINHUA) - LONDRA, 06 GIU - "Tutto questo aiuta il commercio, ma anche la circolazione delle persone, che imparano a conoscersi e a scoprire le rispettive culture e modi di fare, il che è molto stimolante", ha aggiunto.

In alcuni luoghi, un tempo sotto il dominio coloniale in Africa e in Sud America, ad esempio, i trasporti sono stati realizzati dalla costa verso le aree in cui si trovano le risorse e viceversa, senza però attraversare il continente, ha spiegato Perry.

La Cina, tuttavia, "sta facendo molto per aiutare entrambi i continenti ad aprire i trasporti interni, e questo farà una grande differenza per la produttività di questi Paesi", ha osservato.

Recenti statistiche hanno dimostrato la forte vitalità della Bri. Nei primi quattro mesi di quest'anno, le importazioni e le esportazioni cinesi verso i Paesi legati all'Iniziativa sono aumentate del 15,4% rispetto all'anno precedente, con un 12,9% per le esportazioni e un 18,6% per le importazioni, secondo il ministero degli Esteri cinese.

Durante l'intervista, l'imprenditore ha dichiarato a Xinhua che il progetto della Bri è quello di promuovere uno sviluppo efficace del mondo per l'umanità.

"È transnazionale", ha affermato. "Non riguarda la singola nazione cinese, ma l'intera area mondiale. Forse al momento è più concentrata su Asia, Africa e America Latina, ma è un progetto globale". (SEGUE)