Astronauti Shenzhou-14 entrano nel cargo Tianzhou-4

(XINHUA) - PECHINO, 06 GIU - L'equipaggio della Shenzhou-14 è entrato nella navicella cargo Tianzhou-4 dopo aver terminato i test ambientali, secondo quanto comunicato oggi dalla China Manned Space Agency (Cmsa).

Dopo aver stazionato con successo nel modulo centrale della stazione spaziale cinese Tianhe, l'equipaggio della Shenzhou-14 ha aperto il portello del cargo Tianzhou-4 e vi è entrato alle 12:19 (ora di Pechino), stando alle dichiarazioni della Cmsa.

L'equipaggio entrerà anche nella navicella cargo Tianzhou-3 e svolgerà il trasferimento del carico e altre attività correlate come previsto.

La navicella Shenzhou-14 è stata lanciata ieri dal Jiuquan Satellite Launch Center, nel nord-ovest della Cina.

L'equipaggio è entrato nel modulo centrale Tianhe dopo che la Shenzhou-14 ha completato con successo un veloce rendez-vous automatico e l'aggancio con la piattaforma del modulo centrale, del cargo Tianzhou-3 e del cargo Tianzhou-4.

L'equipaggio resterà in orbita per sei mesi e completerà l'assemblaggio e la costruzione della stazione spaziale.

