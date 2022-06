Spazio: Cina lancia missione Shenzhou-14

(XINHUA) - JIUQUAN, 05 GIU - La Cina ha lanciato oggi la navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-14, inviando tre astronauti nella sua combinazione di stazioni spaziali per una missione di sei mesi.

Il trio collaborerà con il team di terra per completare l'assemblaggio e la costruzione della stazione spaziale Tiangong, trasformandola da una struttura a modulo singolo in un laboratorio spaziale nazionale con tre moduli: il modulo centrale Tianhe e i due moduli laboratorio Wentian e Mengtian.

La navicella spaziale, posizionata su un razzo vettore Long March-2F, è decollata dal centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel nord-ovest della Cina, stamattina alle 10:44, secondo quanto comunicato dalla China Manned Space Agency (Cmsa).

Circa 577 secondi dopo il lancio, Shenzhou-14 si è separata dal razzo ed è entrato nell'orbita prestabilita. I membri dell'equipaggio stanno bene e il lancio è stato un successo completo, ha dichiarato la Cmsa.

L'equipaggio lavorerà con il team di terra per completare la manovra di rendezvous, l'attracco e la trasposizione dei due moduli laboratorio con il modulo centrale, come ha dichiarato Lin Xiqiang, vicedirettore della Cmsa, in una conferenza stampa di ieri.

Il modulo centrale Tianhe è stato lanciato ad aprile 2021, mentre il modulo laboratorio Wentian verrà lanciato a luglio e Mengtian a ottobre.

Durante la permanenza in orbita, l'equipaggio della Shenzhou-14 assisterà anche all'attracco del cargo Tianzhou-5 e della navicella con equipaggio Shenzhou-15 con il modulo centrale. Poi, vivranno e lavoreranno insieme all'equipaggio della Shenzhou-15 per diversi giorni prima di tornare sulla Terra a dicembre. (XINHUA)