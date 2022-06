Spazio: Cina lancia missione Shenzhou-14 (2)

(XINHUA) - JIUQUAN, 05 GIU - L'equipaggio lavorerà con il team di terra per completare la manovra di rendezvous, l'attracco e la trasposizione dei due moduli laboratorio con il modulo centrale, come ha dichiarato Lin Xiqiang, vicedirettore della Cmsa, in una conferenza stampa di ieri.

Il modulo centrale Tianhe è stato lanciato ad aprile 2021, mentre il modulo laboratorio Wentian verrà lanciato a luglio e Mengtian a ottobre.

Durante la permanenza in orbita, l'equipaggio della Shenzhou-14 assisterà anche all'attracco del cargo Tianzhou-5 e della navicella con equipaggio Shenzhou-15 con il modulo centrale. Poi, vivranno e lavoreranno insieme all'equipaggio della Shenzhou-15 per diversi giorni prima di tornare sulla Terra a dicembre. (XINHUA)