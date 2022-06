Spazio: attraccata astronave cinese Shenzhou-14

(XINHUA) - PECHINO, 05 GIU - La navicella spaziale cinese Shenzhou-14 con equipaggio ha attraccato con successo alla combinazione del modulo centrale della stazione spaziale Tianhe, della navicella cargo Tianzhou-3 e della navicella cargo Tianzhou-4 oggi, secondo quanto comunicato dalla China Manned Space Agency (Cmsa).

La navicella spaziale, lanciata stamattina, ha condotto una rapida manovra di rendezvous automatico, nonché l'attracco con la porta radiale del modulo Tianhe alle 17:42 (ora di Pechino), dopo aver cambiato autonomamente la propria orbita per sei volte.

L'intero processo è durato circa 7 ore, come ha dichiarato la Cmsa.

I tre astronauti a bordo della Shenzhou-14 (Chen Dong, Liu Yang e Cai Xuzhe) entreranno nel modulo Tianhe come previsto.

