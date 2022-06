Covid: Pechino ha riportato 5 casi locali

(XINHUA) - PECHINO, 05 GIU - Pechino ha segnalato cinque casi di Covid-19 trasmessi localmente oggi alle 15:00, mentre nessun contagio è stato rilevato durante lo screening della comunità.

Lo ha reso noto la Commissione Sanitaria Municipale in una conferenza stampa.

La città ha mantenuto lo slancio positivo nella prevenzione e nel controllo dell'epidemia, ha aggiunto la Commissione.

A partire da domani, Pechino allenterà le restrizioni sulla ristorazione al chiuso, sui corrieri e sulle lezioni in presenza in tutti i distretti, a eccezione del distretto di Fengtai e di alcune aree del distretto di Changping, dato che la situazione epidemica è migliorata nella capitale.

Pechino ha anche abbassato il livello di rischio di un'area del distretto di Fangshan da medio a basso. Finora, la città ha un'area ad alto rischio e sette aree a medio rischio. (XINHUA)