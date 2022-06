Covid: Pechino allenta le restrizioni

(XINHUA) - PECHINO, 05 GIU - Pechino allenterà le restrizioni sulla ristorazione al chiuso, sui corrieri e sulle lezioni in presenza, dato che la situazione epidemica è migliorata in città. Lo hanno reso noto oggi le autorità locali.

Le nuove regole entreranno in vigore a partire da domani in tutti i distretti della capitale cinese, ad eccezione del distretto di Fengtai e di alcune aree del distretto di Changping.

A partire da domani sarà possibile mangiare nei ristoranti e i corrieri potranno entrare nelle comunità residenziali.

I luoghi pubblici come le biblioteche, i musei, i cinema e le palestre possono riprendere le normali attività, con un flusso totale di visitatori non superiore al 75% della capacità massima.

Chi entra nei luoghi pubblici, prende i mezzi di trasporto o partecipa a raduni deve essere in possesso di un referto negativo di tampone molecolare nelle 72 ore precedenti.

Oltre agli studenti dell'ultimo anno di superiori, anche gli alunni di tutte le altre classi delle scuole elementari, medie e superiori possono tornare nei campus per frequentare le lezioni in presenza a partire dal 13 giugno, mentre i bambini della scuola materna riprenderanno dal 20 giugno. (XINHUA)