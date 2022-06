Covid: 265 pazienti dimessi in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 05 GIU - Un totale di 265 pazienti affetti da Covid-19 sono stati dimessi dagli ospedali in seguito a guarigione in Cina continentale ieri. Lo ha reso noto la Commissione Sanitaria Nazionale nel suo bollettino domenicale.

Il numero totale di pazienti dimessi dagli ospedali in seguito a guarigione è salito a 217.679 in Cina continentale alla data di ieri. (XINHUA)