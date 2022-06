Cina: settore stoccaggio a magazzino in ripresa

(XINHUA) - PECHINO, 05 GIU - Il settore dello stoccaggio a magazzino cinese ha registrato un'espansione nel mese di maggio, secondo un'indagine pubblicata congiuntamente dalla China Federation of Logistics and Purchasing e dalla Cmst Development Co.

L'indice che traccia l'andamento del settore è aumentato di 3,7 punti percentuali rispetto ad aprile, raggiungendo il 50,2% e riportandolo nella fascia di espansione.

Un valore superiore al 50% indica un'espansione, mentre uno inferiore al 50% riflette una contrazione.

Il settore si è ripreso a maggio grazie all'attuazione più rapida delle politiche a favore della crescita e al riavvio della produzione nelle aree colpite dal virus, come ha dichiarato Wang Yong di Cmst Development, aggiungendo che il recupero più lento della domanda rispetto a quello dell'offerta ha portato all'accumulo di alcuni prodotti.

Secondo l'indagine, il sottoindice del volume d'affari si è attestato al 53%, con un aumento di 10,4 punti percentuali rispetto al mese precedente, indicando un rafforzamento della domanda in seguito all'attenuazione dell'impatto del Covid-19.

L'indagine prevede una crescita stabile del settore nel prossimo futuro, dato che i sottoindici relativi ai nuovi ordini e alle aspettative delle imprese sulle attività commerciali si sono entrambi posizionati nella fascia di espansione. (XINHUA)