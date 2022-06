Cina: Pechino stimola imprese e consumi (2)

(XINHUA) - PECHINO, 05 GIU - Pechino promuoverà anche la ripresa delle attività di ristorazione, cultura, sport e intrattenimento. Le autorità collaboreranno con le società di piattaforme di food delivery per distribuire voucher e offrire loro sussidi per contribuire a mitigare l'impatto della sospensione del servizio di ristorazione in tutta la città.

Per quanto riguarda il consumo di massa, Pechino dimezzerà l'imposta sull'acquisto di veicoli per le autovetture con un prezzo al netto dell'Iva non superiore a 300.000 yuan (circa 45.000 dollari) e con un motore di 2,0 litri o inferiore, acquistate tra il 1° giugno e il 31 dicembre di quest'anno.

Il piano prevede inoltre che, entro la fine del 2022, coloro che scambieranno un veicolo a nuova energia a Pechino riceveranno un sussidio fino a 10.000 yuan. (XINHUA)