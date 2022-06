Cina: avviato evento di metà anno di shopping online (3)

(XINHUA) - PECHINO, 05 GIU - Questi punti vendita stanno unendo le loro risorse lungo la catena di approvvigionamento, comprese le reti di magazzini a livello nazionale e il traffico internet, per far espandere le vendite delle piccole e medie imprese in difficoltà.

Osservando che le piccole imprese, come molti venditori sulle piattaforme di e-commerce, sono i principali destinatari delle politiche di sostegno, Zhao Ping, vicepresidente dell'Academy of China Council for the Promotion of International Trade, ha affermato che queste piattaforme possono aiutarle a liberarsi dai vincoli di finanziamento, tecnologia, marketing e risorse umane, offrendo soluzioni digitali.

La Cina intensificherà lo sviluppo integrato dello shopping online e offline, nonché alimenterà nuove tendenze di consumo come la personalizzazione e lo shopping esperienziale, ha dichiarato il vice ministro del Commercio Sheng Qiuping.

Il Paese ha varato una serie di misure dettagliate per sfruttare ulteriormente il suo potenziale di consumo e affrontare le difficoltà a breve termine, tra cui l'allentamento delle restrizioni sull'acquisto di automobili e la distribuzione di miliardi di yuan in buoni spesa. (XINHUA)