Cina: avviato evento di metà anno di shopping online (2)

(XINHUA) - PECHINO, 05 GIU - L'enorme crescita è sostenuta dalla ripresa del settore della vendita al dettaglio, mentre il Paese accelera l'attuazione delle politiche volte a stabilizzare l'economia. Gli indicatori dell'attività industriale per lo stoccaggio dei magazzini, la logistica tradizionale e dell'e-commerce sono tutti aumentati a maggio rispetto a un mese fa, con aspettative ottimistiche per un'ulteriore espansione.

Shanghai, ad esempio, ha gestito un totale giornaliero superiore alla media di 11 milioni di pacchi per consegne express il 1° giugno, primo giorno del ritorno alla produzione e alla vita normale dopo due mesi di chiusura per contenere la recrudescenza del Covid-19.

Anche i prezzi allettanti e i generosi omaggi delle piattaforme di e-commerce hanno alimentato la passione degli acquirenti. JD.com e Pinduoduo hanno collaborato con città come Pechino, Shenzhen e Shanghai per rilasciare ai clienti dei buoni da utilizzare in aggiunta ai prezzi già scontati.

Con l'aiuto di questi incentivi, il principale evento di shopping online dell'anno servirà da forte motore per i consumi, che sono stati smorzati dalle ondate del virus, ha dichiarato Li Mingtao, analista del China International Electronic Commerce Center.

Gli outlet online stanno conquistando quote sempre più ampie del mercato cinese dei prodotti di consumo. Nei primi quattro mesi di quest'anno, le vendite online di beni fisici sono aumentate del 5,2% e la loro percentuale sulle vendite al dettaglio è salita al 23,8%. (SEGUE)