Spazio: Cina svela i compiti missione Shenzhou-14

(XINHUA) - JIUQUAN, 04 GIU - La prossima missione spaziale con equipaggio Shenzhou-14 completerà la costruzione della stazione spaziale Tiangong, con una struttura di base a tre moduli composta dal modulo centrale Tianhe e dai moduli laboratorio Wentian e Mengtian, secondo quanto dichiarato oggi dalla China Manned Space Agency (Cmsa).

Lin Xiqiang, vicedirettore di quest'ultima, ha dichiarato in conferenza stampa che la missione trasformerà la stazione spaziale in un laboratorio spaziale nazionale.

Il lancio della navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-14 avverrà domani dallo Jiuquan Satellite Launch Center e porterà nel suo complesso spaziale tre astronauti per una missione di sei mesi.

Lin ha spiegato che l'equipaggio della Shenzhou-14 lavorerà con il team di terra per completare la manovra di rendez-vous, l'attracco e la trasposizione dei due moduli di laboratorio con il modulo centrale.

Gli astronauti entreranno per la prima volta nei due moduli di laboratorio e contribuiranno a rendere l'ambiente adatto alla loro permanenza, aggiungendo che predisporranno e installeranno nei due moduli una dozzina di teche per esperimenti scientifici.

Inoltre, con l'assistenza del team di terra, i membri dell'equipaggio effettueranno i test di funzionamento del complesso della stazione spaziale a due moduli, del complesso della stazione spaziale a tre moduli, dei bracci meccanici grandi e piccoli e usciranno dalla cabina della cosiddetta "airlock" o camera di equilibrio o compensazione del modulo di laboratorio Wentian.

Questi, ha aggiunto Lin, utilizzeranno inoltre per la prima volta la cabina della camera di compensazione di Wentian per svolgere due o tre attività extraveicolari. (SEGUE)