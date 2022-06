Spazio: Cina svela i compiti missione Shenzhou-14 (2)

(XINHUA) - JIUQUAN, 04 GIU - Nel frattempo, gli astronauti porteranno avanti la serie di lezioni di divulgazione scientifica 'Tiangong Class' dedicata agli studenti e svolgeranno altre attività di pubblica utilità.

In orbita, il trio svolgerà inoltre attività di monitoraggio della salute, esercizi di protezione, addestramento ed esercitazioni, ispezioni e test della piattaforma della stazione spaziale, manutenzione delle attrezzature e gestione della stazione e dei materiali.

Durante la permanenza in orbita, l'equipaggio della Shenzhou-14 assisterà all'attracco dei due moduli laboratorio, del cargo Tianzhou-5 e della navicella con equipaggio Shenzhou-15 con il modulo centrale. Saranno inoltre sperimentate nove configurazioni complesse della stazione spaziale e saranno condotte per cinque volte le manovre di rendez-vous e attracco.

Lin ha infine precisato che, prima di fare ritorno al sito di atterraggio di Dongfeng, nella regione autonoma della Mongolia Interna a dicembre, i tre astronauti si daranno il cambio con l'equipaggio della Shenzhou-15 in orbita. (XINHUA)