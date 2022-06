Spazio: Cina presenta equipaggio Shenzhou-14

(XINHUA) - JIUQUAN, 04 GIU - Gli astronauti cinesi Chen Dong, Liu Yang e Cai Xuzhe parteciperanno alla missione spaziale Shenzhou-14 e Chen svolgerà il ruolo di comandante. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa la China Manned Space Agency (Cmsa).

Lin Xiqiang, vice direttore dell'ente ha precisato inoltre che Chen ha già partecipato alla missione spaziale con equipaggio Shenzhou-11 e Liu alla missione Shenzhou-9, mentre per Cai si tratta del primo viaggio nel cosmo.

Lin ha aggiunto che il trio rimarrà in orbita per sei mesi.

La navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-14 sarà lanciata con un razzo vettore Long March-2F intorno alle 10:44 di domenica mattina (ora di Pechino) dallo Jiuquan Satellite Launch Center situato nel nord-ovest della Cina.

La missione Shenzhou-14 completerà la costruzione della stazione spaziale Tiangong, con una struttura di base a tre moduli composta dal modulo centrale Tianhe e dai moduli laboratorio Wentian e Mengtian.

Durante la permanenza in orbita, l'equipaggio della Shenzhou-14 assisterà all'attracco dei due moduli laboratorio, del cargo Tianzhou-5 e della navicella con equipaggio Shenzhou-15 con il modulo centrale Tianhe. A dicembre, ha aggiunto Lin, i tre astronauti si daranno il cambio con l'equipaggio della Shenzhou-15 e faranno ritorno al sito di atterraggio di Dongfeng, nella regione autonoma della Mongolia Interna. (XINHUA)