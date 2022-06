Covid: Cina, 12 nuovi casi locali a Pechino

(XINHUA) - PECHINO, 04 GIU - Secondo le autorità locali, vi è stata a Pechino la segnalazione di 12 nuove infezioni da Covid-19 a trasmissione locale nelle prime 15 ore di oggi.

Liu Xiaofeng, vice capo del centro municipale per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha dichiarato in un briefing con la stampa che i casi risultano distribuiti in quattro distretti della capitale, di cui sette a Fengtai, due a Haidian, due a Changping e uno a Chaoyang.

Liu ha aggiunto che tutti i nuovi casi sono stati posti in quarantena, si trovano sotto osservazione e sono stati inviati agli ospedali designati per ricevere le adeguate terapie.

