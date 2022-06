Cina: Xinjiang, investimenti per oltre 134 mld dlr

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 04 GIU - La regione dello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale, ha in programma per il 2022 investimenti a capitale fisso totali per oltre 900 miliardi di yuan (circa 134,1 miliardi di dollari).

La Commissione regionale per lo sviluppo e le riforme ha dichiarato che questi si concentreranno su grandi progetti infrastrutturali e su settori strategici emergenti, tra cui ferrovie, aeroporti, linee di trasmissione di energia e nuovi impianti energetici.

Le autorità regionali hanno presentato una serie di linee guida volte ad incoraggiare gli investimenti nei grandi impianti di energia eolica e solare nella vasta distesa di deserti dello Xinjiang.

La regione ha incoraggiato le sue industrie chimiche tradizionali del petrolio e del carbone, ad elevato consumo energetico, a utilizzare più energia pulita e ha persino chiesto loro di realizzare nuovi progetti energetici per alimentare i nuovi impianti di produzione.

Nel 2021, gli investimenti a capitale fisso dello Xinjiang hanno superato gli 820 miliardi di yuan, con un aumento del 15% rispetto all'anno precedente, il secondo tasso di crescita più rapido tra le suddivisioni a livello provinciale del Paese.

