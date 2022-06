Cina: stazione spaziale al servizio della scienza

(XINHUA) - JIUQUAN, 04 GIU - La stazione spaziale cinese Tiangong, progettata per essere un laboratorio spaziale versatile, è in grado di ospitare 25 cabine per esperimenti per l'esplorazione scientifica. Lo ha annunciato oggi la China Manned Space Agency (Cmsa).

Lin Xiqiang, vicedirettore dell'agenzia, ha dichiarato in conferenza stampa: "Ogni cabina è un laboratorio spaziale di piccole dimensioni, in grado di supportare la ricerca, sia essa su una singola materia o interdisciplinare, negli esperimenti scientifici spaziali".

Il funzionario ha aggiunto inoltre che durante la fase di costruzione della stazione spaziale, sono stati pianificati quasi 100 progetti di ricerca sperimentale.

Il lancio della navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-14 avverrà domani dallo Jiuquan Satellite Launch Center e porterà nel suo complesso spaziale tre astronauti per una missione di sei mesi.

La missione Shenzhou-14 segna la fase finale della costruzione della stazione spaziale Tiangong. Il modulo di laboratorio Wentian sarà lanciato a luglio, mentre il modulo di laboratorio Mengtian sarà lanciato a ottobre.

Secondo Lin, le cabine per esperimenti installate su Wentian sono in grado di supportare osservazioni sulla vita e l'ecologia, la biotecnologia e la ricerca scientifica a gravità variabile.

Le strutture possono essere utilizzate anche per la ricerca sui meccanismi di risposta alla crescita, allo sviluppo, all'ereditarietà e all'invecchiamento di piante, animali e microrganismi, nonché per la ricerca sugli ecosistemi chiusi.

All'interno di Wentian, gli astronauti possono condurre esperimenti biologici a più livelli su molecole, cellule, tessuti e organi utilizzando diversi metodi di rilevamento online, come la luce visibile, la fluorescenza o l'imaging al microscopio. (SEGUE)