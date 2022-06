Cina: stazione spaziale al servizio della scienza (2)

(XINHUA) - JIUQUAN, 04 GIU - Wentian è inoltre in grado di fornire un ambiente di simulazione a gravità variabile per supportare lo studio comparativo del meccanismo di crescita biologica in diverse condizioni di gravità.

Quanto al modulo di laboratorio Mengtian, questo supporterà principalmente la ricerca sulla microgravità, con cabine per esperimenti realizzate appositamente per lo studio della fisica dei fluidi, della scienza dei materiali, della scienza della combustione e della fisica di base. Qui, ha aggiunto Lin, sono presenti anche cabine per sperimentazioni dedicate alla tecnologia spaziale.

In più, sempre su Mengtian sarà installato un sistema spaziale di orologi atomici 'a freddo'.

Con un orologio all'idrogeno, un orologio al rubidio e un orologio ottico, la combinazione di orologi atomici 'a freddo' darà origine al sistema di tempo e frequenza di maggior precisione nello spazio. Saranno utili per la ricerca sul cosiddetto 'spostamento verso il rosso gravitazionale', per la misurazione delle costanti di struttura fine e per altre applicazioni.

Lin ha precisato che a seguito dell'entrata in funzione della stazione spaziale, saranno condotte anche ricerche scientifiche su larga scala per promuovere scoperte nei principali campi d'avanguardia, come la materia oscura e l'energia oscura, la formazione e l'evoluzione delle galassie, la natura dei materiali e della vita, la legge di variazione della risposta umana nello spazio e lo sviluppo sostenibile della Terra.

Il vicedirettore del Cmsa ha affermato che queste consentiranno di accumulare una profonda esperienza scientifica e tecnologica per far sì che la Cina effettui ulteriori esplorazioni spaziali con equipaggio. (XINHUA)