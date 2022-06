Cina: raro bucero avvistato nel Guangxi Zhuang

(XINHUA) - NANNING, 04 GIU - Le guardie forestali hanno avvistato un bucero orientale in una riserva naturale nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nel sud della Cina.

Tale specie, o 'Anthracoceros albirostris', è posta in Cina sotto la protezione a livello nazionale e ha una scarsa popolazione.

Le foto scattate dalle guardie forestali mostrano un esemplare intento a nutrire i suoi pulcini in una piccola grotta sul lato di una rupe carsica nella riserva naturale di livello nazionale che ospita i primati noti come 'presbiti' dalla testa bianca, nella città di Chongzuo.

Secondo gli esperti, il bucero maschio sceglie di costruire il nido nelle cavità di alberi ad alto fusto o in delle grotte lungo la scogliera, per poi sigillarlo con del fango e lasciare solo un foro per l'alimentazione.

He Huijun, vice direttore dell'ufficio del centro di gestione della riserva, ha commentato: "Finora la riserva ha registrato la presenza di 24 buceri orientali. I filmati che hanno immortalato la riproduzione dei buceri contribuirà a rafforzare la conservazione e il monitoraggio della specie". (XINHUA)