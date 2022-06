Cina: piccolo braccio robotico per stazione spaziale

(XINHUA) - JIUQUAN, 04 GIU - Un piccolo braccio meccanico installato sul modulo di laboratorio Wentian farà da supporto nella costruzione e nel futuro funzionamento della stazione spaziale cinese. Lo ha dichiarato oggi in conferenza stampa Lin Xiqiang, vicedirettore della China Manned Space Agency (Cmsa).

Infatti, la Cina lancerà domani dallo Jiuquan Satellite Launch Center la navicella Shenzhou-14 con equipaggio e porterà nel suo complesso spaziale tre astronauti per una missione di sei mesi.

Dopo il lancio della Shenzhou-14, è previsto per luglio l'invio del modulo di laboratorio Wentian con a bordo un piccolo braccio meccanico.

I bracci meccanici sono i componenti "principali" della stazione spaziale, ha spiegato il vicedirettore, secondo il quale il peso e la lunghezza del dispositivo più piccolo equivalgono a circa la metà di quelli del braccio grande del modulo centrale Tianhe mentre la capacità di carico è circa un ottavo. Pertanto, i suoi adattatori di destinazione sono più leggeri e il movimento e il suo controllo sono abbastanza flessibili.

Inoltre, l'estremità del braccio meccanico piccolo è più accurata in termini di posizionamento e gli consente di eseguire operazioni con maggiore precisione. La precisione di posizionamento del braccio meccanico piccolo è cinque volte superiore a quella del braccio grande, mentre vanta un controllo di assetto di due volte superiore.

Il piccolo braccio meccanico può anche essere incorporato da quello grande dando origine a una struttura combinata in grado di eseguire operazioni extraveicolari con maggiore precisione e a un raggio più ampio.

Lin ha inoltre spiegato che il braccio piccolo è in grado di avanzare autonomamente all'esterno della cabina collegandosi, separandosi e passando da un adattatore all'altro, per supportare le attività extraveicolari degli astronauti o ispezionare lo stato extraveicolare.

Il dispositivo può anche installare, mantenere e occuparsi di vari carichi utili e attrezzature della piattaforma all'esterno della cabina, operazioni che richiedono un livello di precisione più elevato.

Nel modulo laboratorio Mengtian, una cabina cargo e una piattaforma extraveicolare dispiegabile serviranno per futuri progetti di ricerca extraveicolare. Le attrezzature scientifiche che devono essere installate all'esterno saranno prima inviate alla stazione spaziale con una navicella cargo, trasferite nella cosiddetta cabina 'airlock', o camera di equilibrio, quindi agganciate e trasferite sulla piattaforma extraveicolare da bracci meccanici.

Lin ha aggiunto che i due bracci meccanici possono anche ispezionarsi reciprocamente per i lavori di manutenzione.

Lo scorso novembre, nel corso di una passeggiata spaziale, l'equipaggio della Shenzhou-13 ha installato il connettore a doppio braccio (il dispositivo che collega i bracci meccanici grande e piccolo) e il dispositivo di sospensione. I dispositivi contribuiranno a realizzare il collegamento tra il braccio grande e quello piccolo.

Gao Sheng, ingegnere responsabile del funzionamento dei bracci meccanici presso la China Academy of Space Technology, ha dichiarato che il braccio grande, lungo 10 metri, e il braccio piccolo, lungo cinque metri, vedranno il loro raggio d'azione estendersi a 14,5 metri quando si uniranno per formare un braccio meccanico combinato.

Quest'ultimo, ha spiegato Gao, è in grado di fornire copertura ai tre moduli della stazione spaziale, ispezionandone la superficie in qualsiasi momento, e di svolgere missioni impegnative e diversificate. (XINHUA)