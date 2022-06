Cina: piccolo braccio robotico per stazione spaziale (2)

(XINHUA) - JIUQUAN, 04 GIU - Nel modulo laboratorio Mengtian, una cabina cargo e una piattaforma extraveicolare dispiegabile serviranno per futuri progetti di ricerca extraveicolare. Le attrezzature scientifiche che devono essere installate all'esterno saranno prima inviate alla stazione spaziale con una navicella cargo, trasferite nella cosiddetta cabina 'airlock', o camera di equilibrio, quindi agganciate e trasferite sulla piattaforma extraveicolare da bracci meccanici.

Lin ha aggiunto che i due bracci meccanici possono anche ispezionarsi reciprocamente per i lavori di manutenzione.

Lo scorso novembre, nel corso di una passeggiata spaziale, l'equipaggio della Shenzhou-13 ha installato il connettore a doppio braccio (il dispositivo che collega i bracci meccanici grande e piccolo) e il dispositivo di sospensione. I dispositivi contribuiranno a realizzare il collegamento tra il braccio grande e quello piccolo.

Gao Sheng, ingegnere responsabile del funzionamento dei bracci meccanici presso la China Academy of Space Technology, ha dichiarato che il braccio grande, lungo 10 metri, e il braccio piccolo, lungo cinque metri, vedranno il loro raggio d'azione estendersi a 14,5 metri quando si uniranno per formare un braccio meccanico combinato.

Quest'ultimo, ha spiegato Gao, è in grado di fornire copertura ai tre moduli della stazione spaziale, ispezionandone la superficie in qualsiasi momento, e di svolgere missioni impegnative e diversificate. (XINHUA)