Cina innalza livello risposta controllo inondazioni

(XINHUA) - PECHINO, 04 GIU - L'agenzia cinese per il controllo delle inondazioni e l'assistenza alla siccità ha innalzato oggi il livello di emergenza per il controllo delle alluvioni, passando dal livello IV al III, mentre piogge torrenziali continuano a colpire la parte meridionale del Paese.

Secondo le previsioni dell'autorità meteorologica, da oggi a domani una nuova serie di acquazzoni dovrebbe colpire le suddivisioni meridionali e nordorientali della Cina, con alcune aree che potrebbero essere interessate da temporali e forti venti.

Secondo la sede centrale e il ministero per la Gestione delle Emergenze, alcuni fiumi nelle regioni provinciali, tra cui Hunan, Jiangxi, Zhejiang, Guangdong, Guangxi e Guizhou, hanno superato i livelli di allerta per le inondazioni.

Le autorità hanno sottolineato che è necessario mantenere nel Paese lo stato di massima allerta e prepararsi ad affrontare alluvioni ed emergenze.

La scorsa domenica, la China National Commission for Disaster Reduction e il ministero per la Gestione delle Emergenze hanno attivato congiuntamente una risposta di emergenza di livello IV per le inondazioni nella provincia meridionale dell'Hunan.

Secondo i due enti, sono state inviate squadre di lavoro nelle aree colpite per aiutare le autorità locali nelle operazioni di soccorso.

La Cina ha un sistema di risposta alle emergenze legate al controllo delle inondazioni a quattro livelli, con il livello I che rappresenta quello di maggior gravità. (XINHUA)