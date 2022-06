Cina: giovani ritrovano fascino materiali tradizione

(XINHUA) - YINCHUAN, 04 GIU - Yang Mei, laureata in pittura tradizionale cinese, è un'appassionata dei cosiddetti 'Quattro tesori del letterato' - ossia pennello, inchiostro, carta e pietra da calamaio - utilizzati nella pittura e nella calligrafia tradizionali cinesi.

La giovane racconta che molti suoi coetanei che non sono laureati in arte hanno riscoperto il fascino dell'arte tradizionale e spesso si riuniscono per discutere di pittura e calligrafia: "È l'amore per la cultura tradizionale cinese che accende il nostro affetto per i 'Quattro tesori del letterato'", afferma Yang, che ha iniziato a studiare pittura cinese all'età di cinque anni.

Xu Heping, proprietario di un negozio di materiali per le arti tradizionali nella città nordoccidentale cinese di Yinchuan, ha visto un numero crescente di nuovi clienti composto da adolescenti e giovani adulti.

"Con la speranza che i loro figli siano abili nella calligrafia cinese, sempre più genitori hanno investito in corsi di calligrafia", spiega il negoziante, "di conseguenza, adolescenti e giovani adulti vengono spesso nel mio negozio".

Wang Dongxiang, proprietaria di un'attività simile, ha detto che molti dei suoi giovani clienti sono conoscitori piuttosto esperti dei materiali tradizionali: "Sanno scegliere i prodotti in base al loro stile di scrittura. Spesso hanno gusti unici e raffinati".

Per rispondere alla crescente popolarità dei pennelli e della carta, i produttori hanno iniziato a dare un tocco moderno e innovativo al design dei materiali tradizionali, al fine di attirare i giovani acquirenti. (SEGUE)