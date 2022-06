Cina: giovani ritrovano fascino materiali tradizione (2)

(XINHUA) - YINCHUAN, 04 GIU - Wang Weiji gestisce un celebre shop online su Taobao che vende materiali artistici tradizionali dal design innovativo e molto ispirati alle immagini feline. Uno dei prodotti più venduti da Wang è una pietra da inchiostro a forma di artiglio di gatto.

"È così carino! Non mi sarei mai aspettata che una pietra da calamaio potesse essere così carina", commenta una madre dopo aver acquistato il prodotto affinché il figlio imparasse l'arte della calligrafia.

Wang ha dichiarato che molti dei suoi designer sono giovani che hanno lavorato in precedenza per l'animazione cinese o per le locandine dei film e sono perfettamente al passo con le nuove tendenze delle nuove generazioni in Cina.

Quest'ultimo spiega che la popolarità dei 'Quattro tesori del letterato' a tema gatto non riguarda solo il design, ma anche l'affetto dei ragazzi verso gli animali domestici.

Il crescente successo dei materiali artistici tradizionali favorisce anche la rinascita dell'artigianato che si cela dietro ai complicati processi di produzione.

Ne è un esempio, come spiega Yang, la produzione di carta di qualità che richiede tempo e manodopera e spesso comporta più di 100 processi: "La popolarità dei 'Quattro tesori del letterato' può essere incoraggiante per donne e uomini che lavorano come artigiani e può attirare più giovani nel settore". (XINHUA)