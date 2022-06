Cina: da State Grid progetti per oltre 500 mld yuan

(XINHUA) - PECHINO, 04 GIU - La State Grid Corporation of China ha dichiarato che nel 2022 investirà oltre 500 miliardi di yuan (circa 74,5 miliardi di dollari), cifra che rappresenta un massimo storico, in progetti dedicati alla rete elettrica, al fine di contribuire al sostegno della crescita economica del Paese nel contesto dell'epidemia di Covid-19.

L'ente ha dichiarato che, secondo le previsioni, lo stimolo dovrebbe incoraggiare investimenti per più di 1.000 miliardi di yuan provenienti da tutte le fonti.

La società inizierà a realizzare il prima possibile progetti per la trasmissione di energia ad altissima tensione e avvierà la costruzione di progetti chiave per quanto concerne la rete elettrica al di sotto dei 500 kilovolt.

La realizzazione intensiva dei progetti chiave dedicati alla rete elettrica favorirà lo sviluppo di alta qualità di quest'ultima e stimolerà le industrie a monte e a valle a riprendere il lavoro e la produzione, come fa sapere la State Grid.

Nel periodo del 13esimo Piano quinquennale (2016-2020), quest'ultima ha investito un totale di 2.380 miliardi di yuan nella rete elettrica del Paese. (XINHUA)