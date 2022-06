Storia di un paio di scarpe nel cuore dell'Himalaya

(XINHUA) - LHASA, 03 GIU - Sangye Lekpo è stato il primo della sua famiglia ad avere le scarpe.

Nel 1963 infatti, all'età di 19 anni, ha percorso 300 km a piedi nudi e ha comprato il suo primo paio in tela blu e suola bianca. Le calzature gli costarono 8 yuan (circa 1,2 dollari).

Quel prezzo, che oggi potrebbe apparire molto basso, rappresentava all'epoca circa un terzo del suo stipendio mensile guadagnato lavorando duramente.

"Quelle erano le uniche scarpe presenti nella mia famiglia.

Le indossavo solo quando andavo in città", racconta l'uomo, oggi 78/enne.

Sangye Lekpo proviene da un villaggio della Baibung Township a Medog, una contea remota nel cuore dell'Himalaya, nella regione autonoma sud-occidentale cinese del Tibet, ed è di etnia Monba, uno dei gruppi etnici più piccoli della Cina.

Fino al 1951, la maggior parte dei Monba residenti nella zona montuosa viveva in una società tribale primitiva, con coltivazioni a basso costo e sviluppo lento.

Con un'altitudine media di 1.200 metri, il clima di Medog è umido con piogge abbondanti. Qui, da generazioni, gli agricoltori locali coltivano riso, mais, miglio indiano e altre varietà. (SEGUE)